Эминем раскрыл треклист и обложку альбома Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Американский рэпер Эминем опубликовал треклист, а также обложку лонгплея The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Премьера пластинки запланирована на эту пятницу, 12 июля.
На обложке лонгплея изображен сам Эминем, выглядывающий из расстегнутого мешка для трупов.
В треклист альбома войдет 19 треков:
Как предположил NME, не исключено, что в записи песен поучаствовали и другие рэперы, но их имена будут обнародованы позже. Высока вероятность, что в треке Guilty Conscience 2 можно будет услышать Dr. Dre. Он признавался, что помогал старому приятелю с созданием пластинки. Судя по всему, эта композиция станет продолжением трека Guilty Conscience, который Дре и Эминем выпустили в 1999 году.
Релизная кампания в поддержку лонгплея началась в мае, когда музыкант опубликовал в газете некролог своего альтер эго. Новость о выходе альбома также сопроводил короткий видеотизер в формате тру-крайм — согласно его сюжету Слим Шейди умер не своей смертью.
Это — не единственная отсылка к творческому наследию Эминема. К примеру, название Guess Who’s Back позаимствовано из хита рэпера Without Me.
Музыкант также намекал, что предстоящий лонгплей может стать последним в его карьере.