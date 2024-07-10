Эминем раскрыл треклист и обложку альбома Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Как предположил NME, не исключено, что в записи песен поучаствовали и другие рэперы, но их имена будут обнародованы позже. Высока вероятность, что в треке Guilty Conscience 2 можно будет услышать Dr. Dre. Он признавался, что помогал старому приятелю с созданием пластинки. Судя по всему, эта композиция станет продолжением трека Guilty Conscience, который Дре и Эминем выпустили в 1999 году.