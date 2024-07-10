Минздрав дал советы белорусам, как справиться с жарой

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси дало гражданам несколько рекомендаций, как вести себя в жару.
Нежелательно выходить на улицу без особой надобности в пик солнечной активности — с 12:00 до 16:00. Если вы все же отправились из дома, то старайтесь придерживаться следующих правил:
всегда месть с собой воду (чтобы не обезвожить организм, нужно выпивать в день не менее 1,5−3 литра), при этом она не должна быть очень холодной.
держаться в тени, время от времени заходить в прохладные помещения, где работает кондиционер.
носить свободную одежду из натуральных тканей и открытую обувь.
В помещении, где установлен кондиционер, не рекомендуется охлаждать воздух ниже 18−20 градусов — есть риск простудиться. Если нет кондиционера, можно воспользоваться вентилятором и поставить перед ним емкость с водой — это охладит воздух.
Окна в зданиях лучше закрывать во время сильной жары, а также занавешивать шторы, чтобы нагретый воздух с улицы и прямые солнечные лучи не попали в помещение.
Минздрав обращает внимание, что в жару даже у здоровых людей могут проявиться следующие симптомы: одышка, учащенный пульс, головокружение, ощущение нехватки воздуха и так далее.
Аномальная жара.
Синоптики ранее предупредили о сильной жаре, которая начала поступать в Беларусь из Африки 10 июля.
До конца недели температура будет выше +30°С, а 11 июля воздух прогреется до +37°С. В ночные часы будет немного прохладней — 17−23°С.