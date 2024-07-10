Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма

26 марта, за неделю до обращения Ямпольской в прокуратуру, Лазарева объявила о намерении баллотироваться в Московскую городскую думу в сентябре вместе с еще 44 кандидатами. В обращении, опубликованном в Telegram-канале, она заявила, что «хочет проверить», действительно ли статус иностранного агента «нисколько не дискриминирует людей». После этого, 2 апреля, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете россиянам со статусом иноагента избираться в органы власти всех уровней. Авторами стали лидер партии Сергей Миронов и его первый заместитель Дмитрий Гусев.