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Звук и STUDIO 21 во второй раз провели концерт «ТруБит» с легендами хип-хопа

9 июля уже во второй раз в этом году состоялось закрытое мероприятие «Трубит», организатором которого стали HiFi-стриминг Звук и онлайн-радиостанция STUDIO 21. В лайнапе были представлены не только начинающие исполнители, но и уже добившиеся успеха музыканты.

Источник: Звук

9 июля уже во второй раз в этом году состоялось закрытое мероприятие «Трубит», организатором которого стали HiFi-стриминг Звук и онлайн-радиостанция STUDIO 21. В лайнапе были представлены не только начинающие исполнители, но и уже добившиеся успеха музыканты.

ONYX

Предоставлено организаторами мероприятия Armich.

Предоставлено организаторами мероприятия ТГК.

Предоставлено организаторами мероприятия Andro.

Предоставлено организаторами мероприятия Куок и Fardi.

Предоставлено организаторами мероприятия Рыночные отношения.

Предоставлено организаторами мероприятия.

Гости «ТруБита» смогли насладиться выступлениями Сюзанны, TGK, «Рыночных отношений», Andro, Armich, Fardi и Куока. Хедлайнерами мероприятия стала рэп-группа ONYX, добившаяся известности в 90-е. Как сообщили в пресс-службе стриминга, коллектив выступил с полноценным сетом.

Привести исполнителя с мировым именем в Россию — для нас отличный опыт. И вдохновляющий кейс. Уверена, это станет прецедентом и мы организуем еще немало крупных выступлений. Ведь серия концертов «ТруБит» — это возможность для музыкантов рассказать о себе лейблам и медиа. А для нас — показать аудитории, какая многогранная бывает музыка и как много сейчас талантливых исполнителей.

Ксения Трофимова.

менеджер спецпроектов HiFi-стриминга Звук.

Первое мероприятие формата «ТруБит» прошло в этом марте. На нем выступили Kristina Si, Наша Таня, Минаева, Thomas Mraz, Lovanda и другие видные музыканты российского хип-хопа.