Звук и STUDIO 21 во второй раз провели концерт «ТруБит» с легендами хип-хопа

9 июля уже во второй раз в этом году состоялось закрытое мероприятие «Трубит», организатором которого стали HiFi-стриминг Звук и онлайн-радиостанция STUDIO 21. В лайнапе были представлены не только начинающие исполнители, но и уже добившиеся успеха музыканты.
Предоставлено организаторами мероприятия Armich.
Предоставлено организаторами мероприятия ТГК.
Предоставлено организаторами мероприятия Andro.
Предоставлено организаторами мероприятия Куок и Fardi.
Предоставлено организаторами мероприятия Рыночные отношения.
Предоставлено организаторами мероприятия.
Гости «ТруБита» смогли насладиться выступлениями Сюзанны, TGK, «Рыночных отношений», Andro, Armich, Fardi и Куока. Хедлайнерами мероприятия стала рэп-группа ONYX, добившаяся известности в 90-е. Как сообщили в пресс-службе стриминга, коллектив выступил с полноценным сетом.
Привести исполнителя с мировым именем в Россию — для нас отличный опыт. И вдохновляющий кейс. Уверена, это станет прецедентом и мы организуем еще немало крупных выступлений. Ведь серия концертов «ТруБит» — это возможность для музыкантов рассказать о себе лейблам и медиа. А для нас — показать аудитории, какая многогранная бывает музыка и как много сейчас талантливых исполнителей.
Ксения Трофимова.
менеджер спецпроектов HiFi-стриминга Звук.
Первое мероприятие формата «ТруБит» прошло в этом марте. На нем выступили Kristina Si, Наша Таня, Минаева, Thomas Mraz, Lovanda и другие видные музыканты российского хип-хопа.