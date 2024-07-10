Звук и STUDIO 21 во второй раз провели концерт «ТруБит» с легендами хип-хопа

Привести исполнителя с мировым именем в Россию — для нас отличный опыт. И вдохновляющий кейс. Уверена, это станет прецедентом и мы организуем еще немало крупных выступлений. Ведь серия концертов «ТруБит» — это возможность для музыкантов рассказать о себе лейблам и медиа. А для нас — показать аудитории, какая многогранная бывает музыка и как много сейчас талантливых исполнителей.