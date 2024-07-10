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«Чернышевскую» разрешили открывать. Этого ждут в понедельник, 15 июля

Станции метро «Чернышевская» выдали разрешение на ввод.

Источник: РИА "Новости"

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод станции метро «Чернышевская» в строй. Ее откроют «в ближайшее время».

О получении разрешения на ввод 10 июля рассказали комитет по строительству и сам Госстройнадзор.

«В ближайшее время станцию откроют для пассажиров. На прошлой неделе губернатор Александр Беглов дал команду проверить все инженерные системы и открыть станцию в третьей декаде июля», — напоминает комстрой. Однако, по данным «Фонтанки», профильные службы намерены запустить «Чернышевскую» 15 июля.

Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии реконструкции проектным решениям.

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