Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море

«На третий день исследований мы понимаем, какова динамика, протоколы исследования получаем на пятый день. После этого можем дать официальный ответ о соответствии морской воды нормам или нет. В динамике ситуация развивается правильно, но пока результат показывает, что открывать пляжи для купания рано», — сказал он.
По словам специалиста, морская вода является хорошим антисептиком, но при условии, что ее температура ниже 26 градусов. Сейчас температура воды в Феодосийском заливе фиксируется на отметке 24 градуса, поэтому ее очистительная способность снижена. Тем не менее, прогноз, по мнению руководителя теротдла, благоприятный, поскольку слив сточных вод из коллектора в реку и залив прекращен.
«Сейчас назвать точную дату начала полноценной работы пляжей невозможно. Как только результаты покажут безопасность купания, будет принято решение. На данный момент предписание Роспотребнадзора остается в силе, пляжи города закрыты для купания», — добавил представитель Роспотребнадзора.
3 июля на коллекторе в устье реки Байбуга произошла авария, вследствие чего власти ввели запрет на купание на пляжах Феодосийского залива.
Как сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко, в течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.