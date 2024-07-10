Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море

«На третий день исследований мы понимаем, какова динамика, протоколы исследования получаем на пятый день. После этого можем дать официальный ответ о соответствии морской воды нормам или нет. В динамике ситуация развивается правильно, но пока результат показывает, что открывать пляжи для купания рано», — сказал он.