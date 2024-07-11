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На следующей неделе часть жителей Прикамья останутся без телевидения и радио

Эфирное радио- и телевещание пропадет в 7 населенных пунктах.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в семи населенных пунктах Пермского края запланированы кратковременные отключения теле- и радиовещания. В период с 15 по 21 июля будут недоступны цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Об этом сообщает Пермский филиал РТРС.

Отключения пройдут:

— 15 июля с 11.00 до 20.00 в Октябрьском и Чернушке, не более 2,5 часов;

— 16 июля с 10:00 до 18:00 в Барде, не более 10 минут;

— 17 июля с 11:00 до 20:00 в Куеде и Бияваше, не более 2,5 часов;

— 19 июля с 13:00 до 15:00 в Калиновке и Частых, не более 10 минут.

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