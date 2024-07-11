На следующей неделе часть жителей Прикамья останутся без телевидения и радио

На следующей неделе в семи населенных пунктах Пермского края запланированы кратковременные отключения теле- и радиовещания. В период с 15 по 21 июля будут недоступны цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Об этом сообщает Пермский филиал РТРС.