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В Прикамье ожидается резкое понижение температуры воздуха

Столбики термометров опустятся до +19 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +31° 7 м/с 66% 753 мм рт. ст. +31°
Источник: Комсомольская правда

Среда, 10 июля, стала последним жарким днем в Пермском крае перед продолжительным прохладным периодом. Температура воздуха в течение дня превысила отметку +30 градусов.

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в четверг, 11 июля, на территорию Прикамья придет холодный фронт. Пройдут дожди и прогремят грозы. В отдельных районах возможны сильные дожди. Столбики термометров опустятся до +19…+24 градусов по краю и до +21…+23 в Перми.

В ближайшие дни температура воздуха в регионе будет около нормы или чуть ниже нее. В дневные часы ожидается не выше +20…+25, по северу (в Красновишерске, Косе, Чердыни) до +27 градусов. Дожди вероятны на юго-востоке Пермского края (в Уинском, Кунгуре, Суксуне).