В Прикамье ожидается резкое понижение температуры воздуха

В ближайшие дни температура воздуха в регионе будет около нормы или чуть ниже нее. В дневные часы ожидается не выше +20…+25, по северу (в Красновишерске, Косе, Чердыни) до +27 градусов. Дожди вероятны на юго-востоке Пермского края (в Уинском, Кунгуре, Суксуне).