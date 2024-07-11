В Прикамье ожидается резкое понижение температуры воздуха

Среда, 10 июля, стала последним жарким днем в Пермском крае перед продолжительным прохладным периодом. Температура воздуха в течение дня превысила отметку +30 градусов.
По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в четверг, 11 июля, на территорию Прикамья придет холодный фронт. Пройдут дожди и прогремят грозы. В отдельных районах возможны сильные дожди. Столбики термометров опустятся до +19…+24 градусов по краю и до +21…+23 в Перми.
В ближайшие дни температура воздуха в регионе будет около нормы или чуть ниже нее. В дневные часы ожидается не выше +20…+25, по северу (в Красновишерске, Косе, Чердыни) до +27 градусов. Дожди вероятны на юго-востоке Пермского края (в Уинском, Кунгуре, Суксуне).