В Перми 13 и 14 июля пройдет фестиваль в честь Евгения Крылатова

В выходные, 13 и 14 июля, на эспланаде в Перми пройдет семейный фестиваль (6+), посвященный 90-летию композитора Евгения Крылатова, автора песен «Крылатые качели», «Лесной олень», «Прекрасное далеко». Событие состоится в рамках летнего фестиваля «Город встреч».
На площадке прозвучат песни композитора в необычных аранжировках и сказы Бажова. Их исполнят участники шоу «Голос. Дети» разных поколений, в том числе участница одного из сезонов Рагда Хакиева. Также на сцену выйдут юные и опытные пермские артисты. Проведет концерт телеведущая Яна Чурикова.
В рамках фестиваля состоятся выступления Пермской краевой филармонии и коллектива «Млада». Также в течение двух дней пройдут показы мультфильмов с музыкой Евгения Крылатова. Кроме того, для гостей запланированы различные мастер-классы и игры. В первый день площадка фестиваля будет работать с 14.00 до 22.00, во второй — с 14.00 до 21.00.