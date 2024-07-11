В Перми 13 и 14 июля пройдет фестиваль в честь Евгения Крылатова

В рамках фестиваля состоятся выступления Пермской краевой филармонии и коллектива «Млада». Также в течение двух дней пройдут показы мультфильмов с музыкой Евгения Крылатова. Кроме того, для гостей запланированы различные мастер-классы и игры. В первый день площадка фестиваля будет работать с 14.00 до 22.00, во второй — с 14.00 до 21.00.