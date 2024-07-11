В Севастополе запретили массовые мероприятия — безопасность прежде всего

Летом в Севастополе традиционно проходят выставки, спектакли под открытым небом, концерты, спортивные соревнования, на которые зачастую приходит много людей. Но сейчас у нас действует средний уровень реагирования, и из-за того, что атаки на город происходят нередко, наша главная задача — обеспечить безопасность людей, — прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.