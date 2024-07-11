Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг

«В отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди. Днем температура воздуха будет достигать +33…+38 градусов, ночью составит +21…+26, в горах +18…+20. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, местами до 18 м/с», — говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24; днем +34…+36.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +31…+33.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +24…+26, днем +34…+36 градусов.