Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.