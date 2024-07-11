РЭО: Себестоимость вывоза отходов выросла более чем на 30%

Себестоимость вывоза отходов выросла более чем на 30%, существующей платы за вывоз мусора регоператорам не хватает, рассказали «Российской газете» в Российском экологическом операторе. Бизнес выступает за увеличение тарифов.
«Российский экологический оператор провел анализ деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и фиксирует рост себестоимости вывоза отходов в регионах. В различных субъектах РФ он достигает более 30% и складывается из нескольких показателей. К примеру, в них входит фонд оплаты труда, который в среднем по стране вырос на 50%, также расходы на горюче-смазочные материалы показали рост на 40%, стоимость мусоровозов выросла на 60%. Если в 2021 году одна машина стоила 6−7 млн рублей, то сейчас этот показатель равняется 10−11 млн рублей», — рассказали в компании.
Как отметили в РЭО, в ряде регионов значительно выросли за Раты на горючее-смазочные материалы. Например, рост Дальнем Востоке составил 165%, в Южном федеральном округе — 280%. Затраты на топливо — на 35%, технические жидкости — на 45%. Последнее связано с уходом иностранных компаний и дефицитом продукции отечественного производства. Зарплаты водительского состава имеют высокую конкуренцию с зарплатами в Вооруженных силах Российской Федерации, курьерской доставке, а также в сельскохозяйственных регионах в период посева и сбора урожая.
«Стоимость мусоровывозящей техники выросла на 50%. Например, мусоровозы подорожали на 60% (средняя стоимость в 2021 году — 6−7 млн рублей за 1 шт., в 2024 — 10−11 млн рублей). Присутствует дефицит шасси отечественного производства. При этом ремонт мусоровозов стал дороже на 52%. Это связано с удорожанием запчастей для отечественного и иностранного парков мусоровозов. Рост ключевой ставки Банка России на начало 2021 года составил 4,25%, в 2024 году — 16%, что повлекло за собой рост ставок по лизинговым договорам до 37%. Рост расходов на размещение и обработку отходов достиг 40%, увеличилась стоимость приема отходов. Услуги операторов по транспортированию подорожали на 40%, услуги расчетно-кассовых центров и банковские услуги — на 100%», — сообщили в РЭО.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, на фоне роста себестоимости вывоза отходов изменения тарифа на вывоз отходов в регионах выглядят незначительно.
Исполнительный директор регионального оператора «Хартия», который занимается обращением отходов в Москве, Московской, Тульской, Ярославской и Владимирской областях, Алексей Куртишвили, тоже считает, что есть тенденция к увеличению разрыва между фактической себестоимостью оказываемых услуг и текущим уровнем тарифа.
«Ситуация, складывающаяся на рынке труда, вынуждает региональных операторов увеличивать заработную плату производственного персонала, несмотря на то что в тарифе учтен меньший уровень зарплат. Чтобы исключить при этом кассовый разрыв, региональные операторы вынуждены брать кредиты на операционную деятельность», — отметил Куртишвили.
В долгосрочной перспективе подобная ситуация, по мнению Куртишвили, будет лишь способствовать увеличению кассового разрыва, так как региональный оператор будет тратить на обслуживание процентов те средства, которые мог бы вложить в основную деятельность компании.
«Единственный выход из складывающейся ситуации ООО “Хартия” как один из крупнейших региональных операторов видит в установлении экономически обоснованного тарифа. Каким именно будет механизм установления этого тарифа — ляжет ли рост тарифа на плечи потребителя или будет субсидироваться государством — решение этого вопроса зависит не от региональных операторов», — сказал Куртишвили.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган считает, что поднять тарифы для населения — это самое простое, что можно сделать, чтобы не думать о дополнительном заработке, о возможности снижения себестоимости, об увеличении производительности труда.
«Но сделать это не получится, потому что коммунальные услуги могут расти только в пределах процента, который устанавливается правительством. В данном случае для получения дополнительных доходов нужно искать возможности максимального использования вторичных ресурсов, которые достают из отходов (подготовка их в надлежащем виде и продажа). Надо увеличивать производительность, строить перегрузки, оптимизировать транспортные потоки и сокращать расходы на транспортировку. Нужно оптимизировать инфраструктуру, учитывая, что ее строительство поддерживается государством, а точнее — публично-правовой компанией, которая направляет на это деньги. Сейчас имеются различные формы поддержки: участие в уставном капитале, зеленые облигации, субсидирование банковской ставки рефинансирования при получении кредитов, участие в первоначальном взносе при получении кредита либо лизинга», — рассказал «РГ» Коган.
При этом депутат отметил, что регионам, которые в свое время установили финансово-экономически необоснованный тариф, могут потребоваться субсидии для регоператоров, чтобы они не разорились.
«Бросать их один на один с проблемами не стоит, потому что это приведет к цепочке банкротств, и приход им на смену любого другого регионального оператора не решит проблемы», — добавил Коган.