РЭО: Себестоимость вывоза отходов выросла более чем на 30%

«Но сделать это не получится, потому что коммунальные услуги могут расти только в пределах процента, который устанавливается правительством. В данном случае для получения дополнительных доходов нужно искать возможности максимального использования вторичных ресурсов, которые достают из отходов (подготовка их в надлежащем виде и продажа). Надо увеличивать производительность, строить перегрузки, оптимизировать транспортные потоки и сокращать расходы на транспортировку. Нужно оптимизировать инфраструктуру, учитывая, что ее строительство поддерживается государством, а точнее — публично-правовой компанией, которая направляет на это деньги. Сейчас имеются различные формы поддержки: участие в уставном капитале, зеленые облигации, субсидирование банковской ставки рефинансирования при получении кредитов, участие в первоначальном взносе при получении кредита либо лизинга», — рассказал «РГ» Коган.