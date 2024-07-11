Для курьеров на электросамокатах предложили ввести аналог ОСАГО

Итак, что предлагается? Внести поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности и прописать в нем, что нанимать на работу курьеров можно только в том случае, если они застраховали свою гражданскую ответственность. Понятно, что это вызвано той неадекватной ситуацией, которая сейчас происходит на улицах больших городов. Огромное количество курьеров на электровелосипедах ездят, нарушая все возможные правила. А также они сбивают пешеходов и врезаются в машины, причиняя серьезный ущерб владельцам авто. Но привлечь их к материальной ответственности практически не получается. Как правило, за рулем такой техники сидят гастарбайтеры. Попробуй найди его после происшествия.