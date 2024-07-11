Сборная Англии одолела Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

Как и ожидалось, встреча в Дортмунде не изобиловала яркими моментами, особенно во втором тайме. До перерыва команды обменялись голами: на точный удар в девятку Хави Симонса британцы ответили забитым мячом с пенальти Харри Кейна. К слову, Кейн с шестью голами стал лучшим бомбардиром плей-офф в истории чемпионатов Европы.