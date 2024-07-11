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Сборная Англии одолела Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

Источник: Российская газета

Национальная команда Англии стала вторым финалистом чемпионата Европы, обыграв Нидерланды со счетом 2:1.

Как и ожидалось, встреча в Дортмунде не изобиловала яркими моментами, особенно во втором тайме. До перерыва команды обменялись голами: на точный удар в девятку Хави Симонса британцы ответили забитым мячом с пенальти Харри Кейна. К слову, Кейн с шестью голами стал лучшим бомбардиром плей-офф в истории чемпионатов Европы.

Во второй половине игра шла равная, в какой-то момент преимуществом владели «оранжевые». Неплохой шанс отличиться был у капитана Нидерландов Вирджила ван Дейка, но защитник «Ливерпуля» с нескольких метров пробил в Джордана Пикфорда.

Ближе к концу матча англичане отодвинули игру от своих ворот. На 80-й минуте Букайо Сака едва не вывел «львов» вперед, однако арбитры отменили его гол из-за офсайда. Впрочем, последнее слово в этом противостоянии все равно осталось за британцами: вышедший на замену Олли Уоткинс поразил ворота соперника и установил окончательный счет — 2:1.

В финале 14 июля в Берлине Англия встретится с Испанией, победившей в ½ финала Францию (2:1). Решающий матч Евро начнется в 22:00 по московскому времени.