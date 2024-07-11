Always «Санни»: как американо-японский сай-фай стал философской драмой

Кажется, мы видели уже все варианты и грани отношений между людьми и искусственным интеллектом. Истребление человечества было в «Терминаторе», а влюбленность в операционную систему показали в «Она» с Хоакином Фениксом. И спустя более чем 100 лет после внедрения слова «робот» в наш повседневный словарь мы будто бы сказали все, что можно было бы сказать о нашем взаимодействии с различными устройствами. Но сегодня ИИ набирает обороты во всех сферах нашей жизни, и мы вновь актуализируем вопрос коммуникации с ним.