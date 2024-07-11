МВД проверит видео, где мужчина пытается выгнать девушку из поезда из-за стрижки

«Я не понимаю, кто там был, мальчик или девочка. Я повернул голову — два короткостриженных, с крашеными волосами человека целуются с языками. Я до сих пор не понимаю, кто из них мальчик, кто из них девочка. У одного такая юбка была короткая, что даже половые органы было видно, это и возмутило. Но даже увидев половые органы, все равно думал, что геи», — сказал он в разговоре с Baza.