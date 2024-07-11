Адмирал и Хозяин: Линия жизни Адмирала Николая Кузнецова

В неполные 35 лет Кузнецов получил красный пакет, в котором было постановление правительства о его назначении наркомом ВМФ. «Со смешанным чувством радости и тревоги читал я этот документ. Быстрый подъем опасен не только для водолазов. Столь быстрое повышение по служебной лестнице тоже таит в себе немало опасностей. Я это хорошо понимал еще в молодые годы, потому и просил после академии назначить меня на корабль старпомом, чтобы двигаться по службе последовательно. Мечтал, конечно, командовать кораблем. О большем не думал. Но за последние годы мое продвижение стало уж очень стремительным. Его можно было объяснить в то время лишь бурной волной вынужденных перемещений…»12.