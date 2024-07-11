Глава Ил Тумэна Алексей Еремеев побывал на «Балтийском заводе» в Петербурге

Кадры для Жатайской судоверфи Республики Саха (Якутия) помогут подготовить специалисты «Балтийского завода» в рамках соглашения, который заключили на Петербургском международном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор одного из ведущих предприятий судостроительной отрасли России Александр Коновалов.
На днях делегация Государственного Собрания (Ил Тумэна) Республики Саха побывала на заводе, ознакомилась с его работой, а заодно проверила, как идет строительство атомного ледокола «Якутия», названного в честь республики.
У достроечной набережной «Балтийского завода» кипит работа, убедились гости. Одновременно на судне находится до 1,5 тысячи рабочих. На ледоколе уже смонтированы основные агрегаты, в том числе интегральная установка РИТМ-200 четвертого поколения реакторов гражданского судового класса, которая включает два ядерных реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество — компактность и экономичность, что позволило сделать ледокол двухосадочным.
— Осадка ледокола в соответствии с проектом составляет 10,5 метра, но если опустошить балластные цистерны, она уменьшится на полтора метра, — пояснили специалисты АО «Балтийский завод». — Это позволит судну заходить в том числе в русла рек, безопасно проводить туда суда.
Четвертый атомный ледокол проекта 22220, названный «Якутия», был заложен 26 мая 2020 года и спущен на воду в ноябре 2022-го. Первые три атомных гиганта — «Арктика» (головное судно), «Сибирь», «Урал» — являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире и уже работают в арктических регионах России, обеспечивая в том числе безопасный проход судов по Северному морскому пути (СМП). Планируется, что «Якутия» будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, а на «Балтийском заводе» уже заложили «Чукотку» и «Ленинград».
— О развитии Северного морского пути говорят с 1980-х годов, но сейчас эта тема стала широко обсуждаться, принят соответствующий федеральный закон. И нам важно, чтобы СМП пришел в нашу республику — это соответствующая инфраструктура и развитие наших арктических прибрежных районов, — подчеркнул председатель Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.
Отметим, депутаты Ил Тумэна принимали активное участие в разработке федерального закона об СМП, чтобы сделать его максимально эффективным. Они предложили 12 поправок, шесть из которых уже вошли в итоговый текст документа, еще шесть находятся в стадии проработки.
Развитие Северного морского пути снимет для республики ряд проблем северного завоза. Сейчас доставка значительной части жизненно важных грузов, в том числе горюче-смазочных материалов и некоторых видов продовольствия, происходит по якутским рекам во время навигации. При этом в Якутию их привозят по железной дороге, что значительно увеличивает стоимость для конечного потребителя. Кроме того, операторы северного завоза пользуются коммерческими кредитами, хотя республика стремится поддерживать их на законодательном уровне. Доставка по СМП, которая предполагает возможность бюджетного кредитования за счет федерального бюджета, позволит снизить цены, уверен Алексей Еремеев.
Однако для того, чтобы республика смогла использовать преимущества СМП, ей нужен свой морской порт. В советские времена роль опорного пункта на данном арктическом маршруте выполнял порт Тикси. Теперь принимать современные большие суда он уже не может — не хватает глубины. Поэтому сейчас власти Якутии совместно с федеральным центром прорабатывают возможность строительства нового морского глубоководного терминала вблизи села Найба в Булунском улусе.
Обеспечивать водные перевозки для нужд Республики Саха планируется и за счет строящейся Жатайской судоверфи. Реализация комплексного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей», предусматривающего формирование высокотехнологичного судостроительного и судоремонтного предприятия неподалеку от Якутска, ведется в рамках государственной программы РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Планируется, что здесь смогут спускать на воду до десяти речных судов в год.
Ежегодно до 20 студентов Жатайского техникума, обучающихся по специальностям «Судостроение», «Мехатроника и мобильная робототехника», будут проходить производственную практику на «Балтийском заводе». Первая группа должна прибыть уже этой осенью. Есть программа и для преподавателей техникума.
Соглашение, подписанное на ПМЭФ, также предусматривает, что специалисты «Балтийского завода» будут консультировать якутских коллег по вопросам запуска судостроительного производства и оказывать экспертную, технологическую и инженерную поддержку. В Жатае их ждут в ближайшее время.
Территория Республики Саха (Якутия) составляет более 3 миллионов квадратных километров, 40 процентов которых находится за Северным полярным кругом. Из 36 муниципальных образований республики 13 районов относятся к арктическим, они занимают 52 процента территории республики. Обширность территории и труднодоступность северных зон обуславливает применение различных транспортных схем доставки топливно-энергетических ресурсов и жизненно необходимых товаров в большинство населенных пунктов республики.