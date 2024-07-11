Глава Ил Тумэна Алексей Еремеев побывал на «Балтийском заводе» в Петербурге

Четвертый атомный ледокол проекта 22220, названный «Якутия», был заложен 26 мая 2020 года и спущен на воду в ноябре 2022-го. Первые три атомных гиганта — «Арктика» (головное судно), «Сибирь», «Урал» — являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире и уже работают в арктических регионах России, обеспечивая в том числе безопасный проход судов по Северному морскому пути (СМП). Планируется, что «Якутия» будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, а на «Балтийском заводе» уже заложили «Чукотку» и «Ленинград».