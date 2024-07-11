Золотопромышленник и друг Высоцкого Вадим Туманов скончался в возрасте 96 лет

Золотопромышленник Вадим Туманов скончался в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на его представителя Александра Демидова.
«Скончался Вадим Туманов сегодня в 17:30», — рассказал собеседник телеканал. Он добавил, что 1 сентября предпринимателю исполнилось бы 97 лет.
Как уточняет РБК, также ссылаясь на Демидова, прощание с Тумановым пройдет в субботу в 12 часов на Троекуровском кладбище.
Туманов родился 1 сентября 1927 года. В 1948 году он был арестован, по его словам, «за любовь к Есенину» и сослан на Колыму. В 1956 году Туманова признали невиновным и реабилитировали.
Он остался на Колыме и создал два десятка старательских артелей, которые были лучшими с СССР и добыли более 500 тонн драгоценного металла.
Вадим Туманов дружил с поэтом и певцом Владимиром Высоцким, который прилетал к нему на Колыму и давал концерты для золотодобытчиков. Своему другу Высоцкий посвятил песни «В младенчестве нас матери пугали» и «Был побег на рывок», в основе которых факты из жизни Туманова.
Отметим, что в апреле этого года в честь Вадима Туманова назвали судно. Оно курсирует по Дальнему Востоку, доставляя старателей и грузы в труднодоступные районы.