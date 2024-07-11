Золотопромышленник и друг Высоцкого Вадим Туманов скончался в возрасте 96 лет

Вадим Туманов дружил с поэтом и певцом Владимиром Высоцким, который прилетал к нему на Колыму и давал концерты для золотодобытчиков. Своему другу Высоцкий посвятил песни «В младенчестве нас матери пугали» и «Был побег на рывок», в основе которых факты из жизни Туманова.