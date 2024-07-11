Как реализуются хорошие идеи

В этих словах подтверждение качества продукции комбината «Волна». Фасадные панели, выпускаемые предприятием, устойчивы к воздействию факторов внешней среды, не поддерживают и не распространяют огонь, выполнены из негорючего материала. Кроме того, плиты экологически безопасны. Всё это позволяет использовать их при реализации значимых проектов по возведению зданий и сооружений образовательных учреждений — в первую очередь, школ и детских садов, которых в стране не хватает. Наращивание мощностей по производству стройматериалов может в дальнейшем привести к ускорению темпов возведения остро необходимых социальных объектов. Причем не только в Красноярске. Сейчас продукция «Волны» поставляется в 26 регионов России, а с открытием новой линии география поставок наверняка станет еще шире.