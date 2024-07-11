Как реализуются хорошие идеи

Красноярский комбинат «Волна» ввел в эксплуатацию новую покрасочную линию. Церемония открытия дополнительного цеха прошла в торжественной обстановке с участием высокопоставленных гостей. Для предприятия, которое с 2004 года работает в составе холдинга «Сибирский цемент», пуск современного оборудования стал настоящим праздником: со времен масштабной модернизации, проведенной 20 лет назад, комбинат еще не получал столь мощного импульса к развитию.
Идеи об установке современного покрасочного комплекса зазвучали на комбинате еще в 2019 году. Они были связаны с реализацией национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», к которому тогда присоединилась «Волна». Несколько лет специалисты предприятия, от инженеров и технологов до финансистов, прорабатывали эти планы: обсуждали конфигурацию технологической линии, готовили проект с широким спектром возможностей по производству фасадной продукции, искали источник финансирования.
В текущих экономических условиях это, кстати, оказалось не самой легкой задачей, заметил управляющий директор ООО «Комбинат “Волна” Владимир Геберлейн. И все же ее удалось успешно решить — в том числе благодаря активному участию компании “Сибирский цемент”, которая направила необходимые инвестиции не только для приобретения оборудования, но и для обеспечения комфортных условий труда в будущем цеху.
Немало сил ушло на подготовку выбранной площадки к монтажу линии, за ответственный подход к делу руководство холдинга и комбината особо поблагодарило поставщиков и подрядчиков, причастных к проекту. Работа была проведена большая: выделена и расчищена территория под комплекс оборудования, подведены дополнительные инженерные сети, протянуты линии электроснабжения. Кроме того, приобретен, установлен и запущен в эксплуатацию новый мостовой двухбалочный кран с увеличенной грузоподъемностью (6 тонн) для перевозки фасадных плит большеразмерного формата.
В целом стоимость проекта, реализованного на комбинате «Волна», составила более 570 миллионов рублей.
С запуском новой покрасочной линии комбинат увеличил свои производственные мощности. То, что благодаря проекту на предприятии появятся десятки дополнительных рабочих мест, особо отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, который присутствовал на торжестве и в сопровождении специалистов «Волны» ознакомился с современным комплексом.
— В городе создано фактически новое производство по выпуску продукции, которой раньше на рынке не было, — заявил Михаил Котюков. — Сегодня мы можем использовать российские технологии и материалы для строительства краевых объектов и ремонта нашего жилищного фонда.
В этих словах подтверждение качества продукции комбината «Волна». Фасадные панели, выпускаемые предприятием, устойчивы к воздействию факторов внешней среды, не поддерживают и не распространяют огонь, выполнены из негорючего материала. Кроме того, плиты экологически безопасны. Всё это позволяет использовать их при реализации значимых проектов по возведению зданий и сооружений образовательных учреждений — в первую очередь, школ и детских садов, которых в стране не хватает. Наращивание мощностей по производству стройматериалов может в дальнейшем привести к ускорению темпов возведения остро необходимых социальных объектов. Причем не только в Красноярске. Сейчас продукция «Волны» поставляется в 26 регионов России, а с открытием новой линии география поставок наверняка станет еще шире.
По словам сотрудников «Волны», на новой покрасочной линии комфортно, приятно работать. Выбор оборудования и строительство цеха проводились с учетом задач по дальнейшему повышению уровня культуры производства. На предприятии уверены, что открытие этого подразделения положительно отразится на состоянии остальных. Сегодня в них продолжается внедрение самых эффективных методик и инструментов бережливого производства.
Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов, также присутствовавший на церемонии запуска покрасочной линии, дал свою оценку реализованному проекту с точки зрения потребностей рынка:
— Использование современного эффективного оборудования позволит комбинату повысить свою конкурентоспособность. На данный момент 85 процентов продукции, выпущенной «Волной», реализуется в пределах России. Строительство объектов с применением материалов компании ведется во многих регионах нашей страны — от Подмосковья до Дальнего Востока. Проявляют повышенный интерес к ассортименту предприятия и соседние государства. Надеюсь, наши потребители в полной мере используют для своих проектов новые производственные возможности предприятия!
Смонтированная технологическая линия полностью автоматизирована и равна по производственной мощности двум имеющимся на предприятии комплексам для окраски продукции. Оборудование выдает около 100 готовых фасадных плит в час. Что особенно важно, оно оптимально подходит для работы с большеразмерными фасадами. Ранее максимальная ширина выпускаемых изделий составляла 1200 мм, а теперь на комбинате есть возможность окрашивать торцы плит и поверхность шириной более 1500 мм. Выпуск плит такого формата — одно из главных принципиальных отличий новой покрасочной линии от действующих.
Кроме того, разница между новой и используемыми ранее линиями заключается в самом технологическом процессе: если на «возрастном» оборудовании требуется выполнить до трех производственных циклов, чтобы получить конечный продукт, то на современном он производится за один непрерывный цикл. Такой подход позволит предприятию уменьшить сроки выполнения заказов и себестоимость производства.
Третьей отличительной особенностью новой линии является возможность выпуска новых видов покрытий: глянцевых, антивандальных, фактурных, с лессирующим эффектом.
Чтобы освоить все технологические тонкости, сотрудники «Волны» прошли обучение и теперь готовы не только приступить к работе на ультрасовременном оборудовании, но и обучать этому новых специалистов.
Мнение первого вице-президента АО «ХК “Сибцем” Геннадия Рассказова по поводу повышения конкурентоспособности комбината после открытия цеха разделил управляющий директор ООО “Комбинат “Волна” Владимир Геберлейн:
— Ввод новой покрасочной линии в эксплуатацию имеет высокую значимость как для предприятия, так и для региона. Запуск этого оборудования в два раза увеличит производственные мощности комбината, создаст дополнительные рабочие места, удовлетворит существующий на рынке спрос на фасадную продукцию. Благодаря новой линии мы сможем в полном объеме обеспечивать потребителей доступными высококачественными материалами.
Первая партия изделий, окрашенных на приобретенном комплексе, отправится в ближайшее время в Подмосковье. Владимир Геберлейн заверил, что комбинат готов выполнять заявки потребителей из самых разных регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Напомним, сегодня продукция «Волны» активно поставляется в Казахстан, большой интерес к ассортименту красноярского производителя хризотилцементных изделий проявляет Монголия.
Именно поэтому нельзя назвать открытие цеха покраски завершением амбициозного проекта. На самом деле это лишь начало большого пути.