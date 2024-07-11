Что произошло в Хабаровском крае к утру 11 июля

Мужчина из Хабаровска выдавал себя за богатого на сайте знакомств. Он встречался с женщинами под видом свиданий, затем его сообщники, угрожая насилием, вынуждали их выдать деньги или оформить кредиты. В одном из случаев 24-летнюю женщину запугали муляжом гранаты, чтобы получить доступ к ее банковским счетам и оформить кредит на 210 тысяч рублей. После расследования четверых преступников задержали. Организатор оказался обычным таксистом с криминальным прошлым.
Бездомный стал жертвой жестокого убийства. Мужчина, который изначально проявил к нему милосердие, впоследствии убил его после ссоры, нанеся более 200 ударов разными предметами. Затем он попытался скрыть следы, сбросил тело с балкона и спрятал его за гаражами. Убийца может быть приговорен к пожизненному заключению.
В Хабаровске продолжается поисковая операция после крушения катера у Амурского моста. На борту судна находились пять человек. Двоим удалось добраться до берега, но три пассажира пропали. Спасатели обнаружили тела двух женщин, одна из которых была детским врачом. Обе погибшие были сестрами. Поиски третьего пассажира, судоводителя, продолжаются.