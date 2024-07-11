Что произошло в Хабаровском крае к утру 11 июля

Мужчина из Хабаровска выдавал себя за богатого на сайте знакомств. Он встречался с женщинами под видом свиданий, затем его сообщники, угрожая насилием, вынуждали их выдать деньги или оформить кредиты. В одном из случаев 24-летнюю женщину запугали муляжом гранаты, чтобы получить доступ к ее банковским счетам и оформить кредит на 210 тысяч рублей. После расследования четверых преступников задержали. Организатор оказался обычным таксистом с криминальным прошлым.