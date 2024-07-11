Прямые рейсы запустят из Владивостока до Японию: как будет летать

Как передает портал Profi.Travel, на сегодняшний день власти уже дали предварительное одобрение на перелеты. Планируется, что это будет маршрут Улан-Батор — Владивосток — Осака. По мнению специалистов, он может пользоваться популярностью не только у пассажиров, желающих попасть в Японию, но и у тех, кто следует транзитом в Корею. Время в пути из приморской столицы составит 10 часов.