Прямые рейсы запустят из Владивостока до Японию: как будет летать

«Владивосток — это один из немногих аэропортов с пятой степенью свободы. Поэтому такой маршрут возможен для монгольского перевозчика», — отметил директор «Авиалинк» и представитель авиакомпании в России Максим Цыдендоржиев.
Как передает портал Profi.Travel, на сегодняшний день власти уже дали предварительное одобрение на перелеты. Планируется, что это будет маршрут Улан-Батор — Владивосток — Осака. По мнению специалистов, он может пользоваться популярностью не только у пассажиров, желающих попасть в Японию, но и у тех, кто следует транзитом в Корею. Время в пути из приморской столицы составит 10 часов.
Однако эксперты не уверены, что такой маршрут может быть востребован у жителей европейской части России, которые для перелета в Японию используют китайские авиакомпании, летающие в Шанхай и Пекин.
Напомним, из Екатеринбурга будут летать прямые авиарейсы в Гоа. Первые туры запланированы на зиму и уже можно забронировать место на отдых.