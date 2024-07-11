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Прямые рейсы запустят из Владивостока до Японию: как будет летать

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля, ФедералПресс. Спустя несколько лет Владивосток и Японию вновь могут связать прямые авиарейсы. Планируется, что между странами будет летать монгольская авиакомпания Hunnu Air.

Источник: Freepik

«Владивосток — это один из немногих аэропортов с пятой степенью свободы. Поэтому такой маршрут возможен для монгольского перевозчика», — отметил директор «Авиалинк» и представитель авиакомпании в России Максим Цыдендоржиев.

Как передает портал Profi.Travel, на сегодняшний день власти уже дали предварительное одобрение на перелеты. Планируется, что это будет маршрут Улан-Батор — Владивосток — Осака. По мнению специалистов, он может пользоваться популярностью не только у пассажиров, желающих попасть в Японию, но и у тех, кто следует транзитом в Корею. Время в пути из приморской столицы составит 10 часов.

Однако эксперты не уверены, что такой маршрут может быть востребован у жителей европейской части России, которые для перелета в Японию используют китайские авиакомпании, летающие в Шанхай и Пекин.

Напомним, из Екатеринбурга будут летать прямые авиарейсы в Гоа. Первые туры запланированы на зиму и уже можно забронировать место на отдых.