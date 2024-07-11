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Мощный дождь и духота зарядят по Приморью в ближайшие часы — прогноз

Во Владивостоке вечером возможен небольшой дождь.

Сейчас в Ричмонде: +34° 7 м/с 53% 752 мм рт. ст. +31°
Источник: PrimaMedia.ru

В четверг, 11 июля, в Приморье ожидается изменчивая погода, обусловленная полем пониженного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», местами кратковременные пройдут мощные дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температурные воздуха +18 до +30°C, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренной силы. Температура воздуха ожидается на уровне +25…+27°С.

В Уссурийске также переменная облачность, к вечеру прогнозируются небольшой дождь и гроза. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха составит +27…+29°С.

В Находке останется под переменной облачностью, осадки маловероятны. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха будет находиться в пределах +26…+28°C.

Температура воды в Амурском заливе достигает +21°C, в заливе Находка +19°C, в заливе Посьета +23°C.