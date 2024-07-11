Мощный дождь и духота зарядят по Приморью в ближайшие часы — прогноз

В четверг, 11 июля, в Приморье ожидается изменчивая погода, обусловленная полем пониженного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», местами кратковременные пройдут мощные дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температурные воздуха +18 до +30°C, сообщает ИА PrimaMedia.