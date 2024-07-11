Более 6 миллиардов рублей выделят на обновление парка Минного городка во Владивостоке

«Важно, что и видение, и образы того, каким должен быть парк, заложены именно жителями Владивостока. Более 11 тысяч человек приняли участие в таких опросах. Сейчас многие идеи, первоначально заложенные в эту концепцию, обретут свои черты и будут реализованы в этом проекте. А значит, что город получит желаемое общественное пространство, которое придется по душе многим», — поделился мэр Константин Шестаков.