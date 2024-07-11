Более 6 миллиардов рублей выделят на обновление парка Минного городка во Владивостоке

Во Владивостоке под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло заседание президиума Правительственной комиссии. Участники мероприятия обсудили инвестиционные проекты, одним из которых стал ремонт парка Минного городка.
Парк Минного городка — одно из популярных общественных мест в городе, где жители и гости любят проводить свое свободное время на свежем воздухе. В рамках проекта на его реконструкцию выделят порядка 6,5 миллиарда рублей, 3,6 миллиарда из которых — это бюджетное финансирование.
Обновление парка входит в мастер-план Владивостокской агломерации, а новую концепцию разрабатывали с помощью жителей города, которые предлагали свои идеи. Здесь планируют отреставрировать исторические сооружения и обустроить их в качестве музеев и современных центров, благоустроить пруды, соорудить видовую, спортивную и детскую площадки, парк аттракционов и многое другое.
«Важно, что и видение, и образы того, каким должен быть парк, заложены именно жителями Владивостока. Более 11 тысяч человек приняли участие в таких опросах. Сейчас многие идеи, первоначально заложенные в эту концепцию, обретут свои черты и будут реализованы в этом проекте. А значит, что город получит желаемое общественное пространство, которое придется по душе многим», — поделился мэр Константин Шестаков.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что реконструкция парка Минного городка во Владивостоке может завершиться в 2026 году.