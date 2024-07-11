Разработаны правила приемки и эксплуатации деревянных домов

К примеру, в правилах оговорено, что хозяин для предохранения дома от осадков и грунтовых вод должен следить за целостностью лакокрасочного покрытия наружных деревянных поверхностей, убирать снег от стен дома на расстоянии не менее 2 метров в оттепель. При больших снегопадах нужно очищать от снега крышу, но на кровлях из рулонных или мастичных материалов следует оставлять слой снега толщиной около 10 см, а на стальных — около 5 см. Очистка кровли от наледей не допускается (ее следует удалять только с карнизов, желобов, воронок и водосточных труб. Оптимальная температура воздуха в комнатах дома — 20−22 градуса, влажность 40−50%. Следует избегать кратковременного отключения отопления зимой и длительного установления температур менее 5 градусов. Когда начинается первая для этого дома зима, нужно постепенно протапливать помещения, повышая температуру в течение суток и более. Как минимум, весной, осенью и после стихийных бедствий хозяин должен осматривать и ремонтировать свое строение.