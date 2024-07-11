Разработаны правила приемки и эксплуатации деревянных домов

Инструкцию к деревянному дому разработала Ассоциация деревянного домостроения (АДД). Стандарт, куда входят правила приемки и эксплуатации домов из древесины, снимет многие проблемы на загородном рынке, считают эксперты.
Стандарт, касающийся малоэтажного жилья с применением деревянных конструкций — первый на рынке строительства индивидуальных домов, подчеркивают в АДД. Здесь расписаны все нюансы, есть ссылки на все ГОСТы, которые применяются при строительстве таких зданий. Приводится образец бланка приемки построенного дома и других документов. Есть инструкция по содержанию здания. Устанавливаются критерии оценки качества домов (что обычно крайне сложно сделать на загородном рынке).
К примеру, в правилах оговорено, что хозяин для предохранения дома от осадков и грунтовых вод должен следить за целостностью лакокрасочного покрытия наружных деревянных поверхностей, убирать снег от стен дома на расстоянии не менее 2 метров в оттепель. При больших снегопадах нужно очищать от снега крышу, но на кровлях из рулонных или мастичных материалов следует оставлять слой снега толщиной около 10 см, а на стальных — около 5 см. Очистка кровли от наледей не допускается (ее следует удалять только с карнизов, желобов, воронок и водосточных труб. Оптимальная температура воздуха в комнатах дома — 20−22 градуса, влажность 40−50%. Следует избегать кратковременного отключения отопления зимой и длительного установления температур менее 5 градусов. Когда начинается первая для этого дома зима, нужно постепенно протапливать помещения, повышая температуру в течение суток и более. Как минимум, весной, осенью и после стихийных бедствий хозяин должен осматривать и ремонтировать свое строение.
«В универсальной инструкции прописано все: как заказчик должен вести работы по отделке, как правильно заливать стяжку, как происходит пуск отопления, регуляции влажности воздуха, размещение вентиляции. Например, недопустимо включать отопление в начале сезона сразу на максимум, потому что это повышает риск появления трещин», — говорит директор по научно-техническому развитию АДД Владимир Стоянов.
Сейчас практика деревянного домостроения в России сталкивается с множеством проблем, связанных с отсутствием стандартизации и правовой защитой подрядчиков, отмечает гендиректор АДД Анна Фукс. «Очевидно, что назрела необходимость в разработке и внедрении национальных стандартов в данной области строительства», — говорит она. Стандарт, по ее словам, призван в том числе защитить застройщиков от так называемого потребительского экстремизма, когда владелец не следит за состоянием постройки, например, не обновляет красочное покрытие, допускает протечки и неисправности в электропроводке, а потом предъявляет претензии строителям.
Пока статус документа — стандарт организации, то есть это условно-нормативный документ для застройщиков и потребителей. В ближайшее время АДД планирует предложить документ государству в качестве основы Стандарта по приемке и эксплуатации деревянных домов для федерального свода правил.
Стандарт приемки дома — это то, что спасет рынок ИЖС, уверен руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов. Во-первых, это обезопасит клиента от непрофессиональных бригад. Имея «список правил», непрофессионал сможет установить, что сделано, а что не сделано строителями. То есть проверить их работу и при необходимости заставить переделать нарушения.
Защитит он и другую сторону — самих подрядчиков. «Не секрет, что рынок ИЖС далек от идеала. И если потребитель жалуется на бригады и даже застройщиков-обманщиков, то застройщики порой “воют” от клиентов, которых можно назвать “хитрецами-удальцами”, — говорит Котлов. — С 2022 года рынок загородных домов подорожал более чем на 20%. Это серьезные суммы. Ситуация породила появление особого типа заказчиков, желающих сэкономить на строительстве за счет подрядчика. Они не принимают работы и даже подают в суд, отыскивая мнимые “косяки” застройщика в таких аспектах строительства, которые невозможно проверить. Прежде всего это касается скрытых работ — утепление, паро- и гидроизоляция, прочие детали “пирога” стен. Как известно, больше всего таких работ в домах, строящихся по каркасной технологии, то есть с деревянным конструктивом. Ввод стандарта для приемки минимизирует риск таких ситуаций и сделает рынок ИЖС прозрачным».
Создание такого стандарта является крайне важным и необходимым шагом для развития деревянного домостроения в России, говорит креативный директор СК «Дачный Сезон» Тимур Дасаев. Во-первых, стандартизация позволяет обеспечить долговечность и безопасность деревянных домов, что особенно актуально в условиях российского климата. Качественные нормативы помогут избежать распространенных ошибок и значительно повысят уровень доверия к деревянному домостроению. Во-вторых, стандарт предоставляет правовую защиту подрядчикам. В условиях отсутствия четких стандартов строители часто сталкивались с неоправданными рисками и претензиями. В-третьих, данный стандарт содержит важные рекомендации по эксплуатации деревянных домов, что критически важно для развития отрасли.
Случаи, когда владельцы деревянных домов не следят за их состоянием должным образом, а потом предъявляют необоснованные претензии к строителям, которые качественно выполнили свои обязательства, — не редкость, говорит Дасаев. Например, если владельцы периодически не красят дом или не покрывают его лаком, то дерево начинает разрушаться. Для предотвращения гниения и деформации древесины необходимо поддержание правильного уровня влажности и вентиляции. Владельцы, которые игнорируют эти рекомендации, сталкиваются с проблемами, но винят в этом строителей, хотя те выполнили свою работу согласно договору.
Такой стандарт — это первый шаг к цивилизованному рынку, начиная от продажи и заканчивая передачей объекта, говорит основатель компании «Базис Недвижимость» Артем Глухих.
«Какие могут здесь быть подводные камни? — рассуждает он. — Во-первых, так как это разработка ассоциации, а не на уровне правительства или законодательного органа, скорее всего, это будет носить рекомендательный характер и далеко не все будут пользоваться этим стандартом». То есть пока это не закон и пока его не вменили в обязанность застройщикам жилья, которые, например, работают по схеме со счетами эскроу, этот инструмент может существовать на рынке, но будет крайне ограничен.
Еще один нюанс — что этот стандарт касается исключительно деревянных домов и не касается, к примеру, каменных. «Это хороший первый шаг, чтобы взять этот стандарт и применить в целом для рынка малоэтажного и индивидуально строительства, а далее — подумать над тем, каким образом законодательно закрепить стандарт для застройщиков, работающих в рамках счетов эскроу, проектного финансирования, сдавать малоэтажные и ИЖС проекты с использованием такого стандарта. В противном случае, это останется всего лишь рекомендацией и не будет широко применяться на рынке», — считает Глухих.