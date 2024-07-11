Новый тренд: Сотрудники уходят в отпуск «авансом» и исчезают

-Случая, когда бы предположения о неблагонадежности обладателя такого резюме не оправдались, я не встречала. Когда ко мне на консультации приходят с такими карьерными историями, я вижу, что это, чаще всего, люди, которые и в жизни просто не знают, чего они хотят и куда идут. Потому и карьеру не выстраивают. Запрос их обычно не как что-то поменять в себе, а просто исправить резюме, внешнюю картинку, -говорит Елена Алымова.