ФК «СКА-Хабаровск» начнёт сезон 2024/25 годов в своих традиционных цветах

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально представил новую форму, в которой команда начнёт очередной игровой сезон МЕЛБЕТ-Первой лиги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на этот раз «кони» решили порадовать своих преданных форматов и вернуть традиционные армейские цвета — красный и синий.
По информации пресс-службы клуба, домашний красный комплект содержит речной и древесный орнаменты. Величественная река Амур и бескрайний дальневосточный лес — символы природного богатства Хабаровского края. Гостевые синие футболки украшает китолёт — туристический бренд нашего региона. В третьем белом комплекте армейцы сыграют в Кубке России. Он, как и домашний, собрал в себя символы края.
Напомним, что президиум Футбольной национальной лиги России накануне утвердил календарь МЕЛБЕТ-Первой лиги на сезон 2024/25 годов. В первом туре, который назначен на 13 и 14 июля, «СКА-Хабаровск» сыграет с «Торпедо» на выезде.