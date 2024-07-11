ФК «СКА-Хабаровск» начнёт сезон 2024/25 годов в своих традиционных цветах

По информации пресс-службы клуба, домашний красный комплект содержит речной и древесный орнаменты. Величественная река Амур и бескрайний дальневосточный лес — символы природного богатства Хабаровского края. Гостевые синие футболки украшает китолёт — туристический бренд нашего региона. В третьем белом комплекте армейцы сыграют в Кубке России. Он, как и домашний, собрал в себя символы края.