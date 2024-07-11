Дожди не отступят: какая погода будет в Хабаровском крае 11 июля

Потепления и сухой погоды в ближайшие дни не ожидается. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +12…+14 градусов. Кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +16…+18 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 7−12 м/с.
В Вяземском днём +19…+21 градус. Дождь. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +12…+14 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северный, 6−11 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +10… +12 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
В Охотске днём +20…+22 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.