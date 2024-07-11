Сироте выделят жилье по решению суда в Хабаровском крае

Проверка установила, что сотрудники Охотской школы-интерната (позже реорганизованной в КГКУ «Детский дом № 36») не направили документы в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края для включения заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые должны получить жилье.