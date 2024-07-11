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Сироте выделят жилье по решению суда в Хабаровском крае

Прокуратура Охотского района провела проверку по обращению местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Охотского района провела проверку по жалобе местного жителя. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Проверка установила, что сотрудники Охотской школы-интерната (позже реорганизованной в КГКУ «Детский дом № 36») не направили документы в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края для включения заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые должны получить жилье.

«Прокуратура Охотского района подала иск в суд о добавлении мужчины в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и предоставлении ему квартиры в Хабаровске», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд удовлетворил требования прокурора, и их исполнение находится под контролем прокуратуры района.