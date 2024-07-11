На Золотом мосту во Владивостоке перед ВЭФ-2024 заменят дорожное покрытие

Напомним, что в этом году ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября традиционно на острове Русский, в кампусе ДВФУ. Основными темами форума станут развитие дальневосточных и арктических территорий, а также усиление международного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Деловую повестку форума дополнит Фестиваль «Владивостокские сезоны» (16+) и спортивная программа (16+). Традиционно будет организована выставка «Улица Дальнего Востока» (16+), где посетители смогут ознакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом дальневосточных регионов. В стартовый день ВЭФ пройдет II Международный форум «День сокола» (16+).