На Золотом мосту во Владивостоке перед ВЭФ-2024 заменят дорожное покрытие

Приморский Минтранс расторговал контракт на восстановление изношенных слоев покрытия и обстановки пути на мостовом переходе через бухту Золотой Рог во Владивостоке. На электронный аукцион вышли четыре компании. Победитель сумел предложить наименьшую цену — она снизилась с 51,2 до 45,8 млн рублей. Работы должны завершить до 31 августа.
Согласно контракту, подрядчик обязуется отремонтировать не только дорогу непосредственно на мосту, но и асфальтобетонное покрытие на подходах к объекту (ул. В. Сибирцева). В список работ включены восстановление барьерного, перильного ограждения и опор мостового перехода, которые также должны быть покрашены.
Помимо прочего в контракте говорится о восстановлении и окраске подпорных стен, расположенных на гостевом маршруте.
Напомним, что на благоустройство Владивостока перед IX Восточным экономическим форумом (16+) направят порядка 400 млн рублей. Об этом в среду, 10 июля, сообщил губернатор Приморья Олега Кожемяко на совещании под руководством вице-премьера РФ и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Также глава региона рассказал, что городу передадут около 30 новых автобусов, часть из которых будет использована для острова Русский.
Напомним, что в этом году ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября традиционно на острове Русский, в кампусе ДВФУ. Основными темами форума станут развитие дальневосточных и арктических территорий, а также усиление международного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Деловую повестку форума дополнит Фестиваль «Владивостокские сезоны» (16+) и спортивная программа (16+). Традиционно будет организована выставка «Улица Дальнего Востока» (16+), где посетители смогут ознакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом дальневосточных регионов. В стартовый день ВЭФ пройдет II Международный форум «День сокола» (16+).