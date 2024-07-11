В Новосибирске сузили проезжую часть Димитровского моста

— По 15 июля на 3 метра сужается проезжая часть Димитровского моста в районе здания № 59 на Фабричной. С 10 по 25 июля на 5 метров сужается проезжая часть Ипподромской в районе жилого дома № 4/2 на Серебренниковской, — объяснили в пресс-службе.