В Новосибирске сузили проезжую часть Димитровского моста

В Центральном округе ввели временные изменения на некоторых улицах. Об этом сообщили в администрации Новосибирска.
— По 15 июля на 3 метра сужается проезжая часть Димитровского моста в районе здания № 59 на Фабричной. С 10 по 25 июля на 5 метров сужается проезжая часть Ипподромской в районе жилого дома № 4/2 на Серебренниковской, — объяснили в пресс-службе.
На участках дорог ведут работы на теплотрассах.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.
Ранее мы писали, что в центре Новосибирска перестали работать светофоры.