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В Новосибирске сузили проезжую часть Димитровского моста

В городе ввели новые ограничения на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе ввели временные изменения на некоторых улицах. Об этом сообщили в администрации Новосибирска.

— По 15 июля на 3 метра сужается проезжая часть Димитровского моста в районе здания № 59 на Фабричной. С 10 по 25 июля на 5 метров сужается проезжая часть Ипподромской в районе жилого дома № 4/2 на Серебренниковской, — объяснили в пресс-службе.

На участках дорог ведут работы на теплотрассах.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.

Ранее мы писали, что в центре Новосибирска перестали работать светофоры.