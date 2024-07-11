В Новосибирске комбат «Веги» Панферов высказался о Пугачёвой, как иноагенте

«Если ее признают иноагентом за последнее действие, это будет вполне справедливо. Я вообще отмечал, что еще во время Советского Союза она всегда была против социалистического строя в СССР. С начала СВО она откровенно пошла против нашей страны, поэтому думаю, что примадонна получит звание иноагента “заслуженно”, — ответил порталу Панферов.