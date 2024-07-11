В Новосибирске комбат «Веги» Панферов высказался о Пугачёвой, как иноагенте

Алле Пугачёвой могут присвоить статус «иностранного агента» — на своей страничке в соцсети певица выложила пост о прилетевшей ракете в детскую больницу «Охматдет» в Киеве.
Ситуацию вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панферов прокомментировал для «Сиб.фм». Он отметил, что Пугачёва своими поступками сама сделала себя противником страны.
«Если ее признают иноагентом за последнее действие, это будет вполне справедливо. Я вообще отмечал, что еще во время Советского Союза она всегда была против социалистического строя в СССР. С начала СВО она откровенно пошла против нашей страны, поэтому думаю, что примадонна получит звание иноагента “заслуженно”, — ответил порталу Панферов.
Вопрос о присвоении Алле Пугачёвой данного статуса поднимался и ранее. Андрей Борисович считает, что решение откладывали из-за вклада певицы в эстраду.
«Она талантливый человек, но если Пугачева занимает такую позицию в нашей стране, почему эта чаша ее должна миновать?», — сказал порталу Панферов.