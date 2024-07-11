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Жители Новосибирской области поделились рассказами о ягодных местах

О ягодных местах региона рассказали местные жители.

Источник: Соцсети

В Новосибирской области уже начали активно собирать лесные ягоды. Местные жители в социальных сетях делятся вкусным уловом.

Так, например, Ольга Поташникова с семьей отправилась за лесной земляникой недалеко от дачи в Тогучинском районе и рассказала, что за малое количество времени собрала много ягоды.

А другая жительница региона поделилась тем, что за три часа ей удалось собрать семь литров земляники. По ее словам, недалеко от села Улыбино земляничные поляны тянутся километрами.

Напомним, что в Новосибирской области начали находить грибы в виде фаллосов.

флора и фауна