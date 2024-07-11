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Паром «Ольхонские ворота» вышел из строя из-за повышенной нагрузки

Грузопассажирский паром «Ольхонские ворота», который связывает остров Ольхон с материком в летний период, вышел из строя из-за интенсивной эксплуатации. Известно, что у судна вышел из строя редуктор.

Источник: Правительство Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, в настоящее время подрядная организация работает над заменой редуктора. По предварительным оценкам, эти работы займут три дня. В связи с выходом из строя «Ольхонских ворот» возможно снижение пропускной способности на переправе «МРС — остров Ольхон». Ремонтируемый паром мог вместить 96 пассажиров, 8 КАМАЗов или 16 автомобилей «Волга».

На время ремонта грузопассажирского парома «Ольхонские ворота» для перевозки пассажиров и транспорта будут использовать паромы «Дорожник» и «Семён Батагаев».