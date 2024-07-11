Паром «Ольхонские ворота» вышел из строя из-за повышенной нагрузки

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, в настоящее время подрядная организация работает над заменой редуктора. По предварительным оценкам, эти работы займут три дня. В связи с выходом из строя «Ольхонских ворот» возможно снижение пропускной способности на переправе «МРС — остров Ольхон». Ремонтируемый паром мог вместить 96 пассажиров, 8 КАМАЗов или 16 автомобилей «Волга».