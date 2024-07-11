ДОМ.РФ: в России строится рекордное количество энергоэффективных домов

«Объёмы строящегося энергоэффективного жилья в России растут на протяжении двух последних лет. Только в первой половине 2024 года было запущено строительство жилищных проектов с высоким классом энергоэффективности на 8,2 млн кв. м, что на 3% больше, чем год назад», — прокомментировала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.