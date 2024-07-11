ДОМ.РФ: в России строится рекордное количество энергоэффективных домов

Количество энергоэффективных новостроек в России выросло за год на 22%. Об этом сообщает ДОМ.РФ.
По итогам шести месяцев нынешнего года портфель строящегося в России энергоэффективного (с классом А и выше) жилья обновил максимум и достиг 41,9 млн кв. м, подсчитали в госкомпании. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 22%.
Оценка объёма строящихся энергоэффективных домов сформулирована на основе сведений из Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф), куда загружаются данные проектных деклараций застройщиков.
«Объёмы строящегося энергоэффективного жилья в России растут на протяжении двух последних лет. Только в первой половине 2024 года было запущено строительство жилищных проектов с высоким классом энергоэффективности на 8,2 млн кв. м, что на 3% больше, чем год назад», — прокомментировала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.
Среди причин такой динамики, по мнению Слуцкой, внимание властей к необходимости снижения энергоёмкости экономики, усилия ДОМ.РФ по вовлечению застройщиков в повестку устойчивого развития, а также увеличение спроса на качественное жилье.
Вместе с тем, отметила она, ДОМ.РФ совместно с Минстроем продолжают работу по совершенствованию регулирования в области энергоэффективности и по повышению качества данных и информации о классах энергоэффективности, чтобы обеспечить качественный, а не только количественный рост.
Ранее ДОМ.РФ сообщил, что в первой половине 2024 года в России запущено строительство 23,6 млн кв. м новых проектов (на 14% больше, чем в том же периоде 2023 года). Портфель строящегося жилья вырос на 13% год к году — до 114,6 млн кв. м.