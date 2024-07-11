Жителей дома на Красном проспекте топит третий раз за месяц

Одна из жительниц дома в беседе с nsk.om1 поделилась: «Начались дожди, сначала в одной комнате чуть-чуть покапало, а потом у меня полностью залилась вся квартира. Я не собственница, но, насколько мне известно, здесь все хотят обратиться в суд или прокуратуру»,
Ситуацию усугубляет открытая крыша, ставшая мишенью для дождя. Руководитель ремонтных работ признал, что частичный демонтаж увеличивает риск протечек. Жители выражают недовольство качеством работ и готовят иск в суд.
Один из местных жителей заявил: «Пока они не закроют крышу, ничего не исправится. У нас такое каждый дождь, всё бежит. Они как попало крышу делают».
Жильцы надеются на скорое завершение ремонта, инициативная группа уже обратилась к адвокату и готовится к судебному разбирательству.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что более 2 тысяч жителей Оби остались без электричества из-за аварии.