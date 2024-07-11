Жителей дома на Красном проспекте топит третий раз за месяц

Одна из жительниц дома в беседе с nsk.om1 поделилась: «Начались дожди, сначала в одной комнате чуть-чуть покапало, а потом у меня полностью залилась вся квартира. Я не собственница, но, насколько мне известно, здесь все хотят обратиться в суд или прокуратуру»,