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Жителей дома на Красном проспекте топит третий раз за месяц

Жители дома на Красном проспекте, 155 в Новосибирске стали жертвами долгого ремонта кровли — каждый дождь становится них настоящим испытанием, с водой, льющейся с потолка, заполняющей комнаты и доходящей даже до первого этажа здания.

Одна из жительниц дома в беседе с nsk.om1 поделилась: «Начались дожди, сначала в одной комнате чуть-чуть покапало, а потом у меня полностью залилась вся квартира. Я не собственница, но, насколько мне известно, здесь все хотят обратиться в суд или прокуратуру»,

Ситуацию усугубляет открытая крыша, ставшая мишенью для дождя. Руководитель ремонтных работ признал, что частичный демонтаж увеличивает риск протечек. Жители выражают недовольство качеством работ и готовят иск в суд.

Один из местных жителей заявил: «Пока они не закроют крышу, ничего не исправится. У нас такое каждый дождь, всё бежит. Они как попало крышу делают».

Жильцы надеются на скорое завершение ремонта, инициативная группа уже обратилась к адвокату и готовится к судебному разбирательству.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что более 2 тысяч жителей Оби остались без электричества из-за аварии.

ЖКХ