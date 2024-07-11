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В Красноярске медик благодаря прокуратуре получила социальную выплату

Женщине не хотели назначать социальную выплату из-за руководящей должности.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске прокуратура помогла сотруднице детской больницы получить социальную выплату. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что с января 2024 года заведующей КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5» незаконно прекратили социальную выплату.

Основанием стало то, что работодатель не направил в красноярский ОСФР сведения из-за руководящей должности, занимаемой женщиной. Однако действия работодателя противоречат законодательству.

Сотрудница не только выполняет административные обязанности, но и оказывает первую помощь, проводит профилактические процедуры, ведёт диспансерное наблюдение.

В адрес главного врача прокуратура внесла представление. В ОСФР были направлены необходимые сведения для возобновления выплат.

Ранее сообщалось о том, что лжеюрист из Красноярска получил условный срок за обман пяти клиентов. Женщина несколько лет наживалась на обмане своих клиентов.

Прокуратура