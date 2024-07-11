В омском посёлке вода из колонки идёт вместе с червями

В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на качество воды в посёлке Максим Горький Тарского района. Жители переулка Рабочий заметили, что вода, которую они набирают из расположенной на улице колонки, идёт с червями.
«Жителям приходится пить, готовить еду
В администрации Тарского района отчитались, что данная колонка установлена незаконно. Из-за того, что она является тупиковой, промыть её не представляется возможным. Никакими организациями она не обслуживается. За лето её обещали демонтировать. Местным жителям рекомендовали пользоваться легальной колонкой, которая расположена на соседней улице.