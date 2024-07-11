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В омском посёлке вода из колонки идёт вместе с червями

Как оказалось, колонка была размещена на этом месте незаконно.

Источник: Om1.ru

В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на качество воды в посёлке Максим Горький Тарского района. Жители переулка Рабочий заметили, что вода, которую они набирают из расположенной на улице колонки, идёт с червями.

«Жителям приходится пить, готовить еду и т. д. водой с червями. Эту воду пьют и дети, подбегая к колонке утолить жажду летом. Башню нужно чистить, ну и своевременно делать ремонт крыши. При мне набрали воды с колодца и повезли в местную администрацию», — говорится в сообщении.

В администрации Тарского района отчитались, что данная колонка установлена незаконно. Из-за того, что она является тупиковой, промыть её не представляется возможным. Никакими организациями она не обслуживается. За лето её обещали демонтировать. Местным жителям рекомендовали пользоваться легальной колонкой, которая расположена на соседней улице.

ЖКХ