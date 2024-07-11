В омском посёлке вода из колонки идёт вместе с червями

«Жителям приходится пить, готовить еду и т. д. водой с червями. Эту воду пьют и дети, подбегая к колонке утолить жажду летом. Башню нужно чистить, ну и своевременно делать ремонт крыши. При мне набрали воды с колодца и повезли в местную администрацию», — говорится в сообщении.