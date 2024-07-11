Как на Сахалине ускорили стройку в два раза

Сахалинская область — единственный регион в стране, где есть целое министерство по эффективному управлению. Его возглавляет Александр Гоголин, который в рамках Дальневосточного медиасаммита рассказал журналистам, как оптимизация различных процессов меняет жизнь к лучшему в самых разных аспектах — от уменьшения количества пыли на дорогах до сокращения времени оказания госуслуг.
В области применяют комплексную систему, которая базируется на трех инструментах: проектное управление (пришло напрямую из корпоративных структур), бережливые технологии и управление на основе данных.
Первое в регионе используют уже четыре года. В каждом органе исполнительной власти имеются проектные комитеты.
— Теперь, когда хотим организовать любую деятельность, открываем проект и создаем проектную команду, делаем график и стремимся к поставленной цели, — отметил Александр Гоголин. — Проектному управлению у нас обучены все руководители.
Бережливые технологии — это набор инструментов, который позволяет оптимизировать любую деятельность, сделать процессы более быстрыми и эффективными. К слову, в России создан Клуб бережливых губернаторов, в который входят руководители 43 регионов, включая Сахалинскую область. На островах есть 100 «бережливых» учреждений и организаций: детские сады, школы, техникумы, библиотеки, спортучреждения, а также 59 предприятий.
— Приведу пример одной из строительных компаний. Раньше она строила пятиэтажный дом за 700 дней. С этого года точно такой же дом возводит за 370 дней, просто оптимизировав процессы и технологии, — рассказал министр эффективности.
Бережливые технологии в госсекторе — это оптимизация госуслуг. Этим в области занимаются уже третий год. В планах сделать так, чтобы по итогам этого года не осталось ни одной госуслуги, которая длится 30 дней. Все они будут «сжаты» до 10 рабочих дней. И многие будут оказываться в проактивном режиме.
Бережливость воспитывают в сахалинцах с самого юного возраста. В пяти пилотных детских садах малыши планируют свой день кружками, а вечером подводят итоги. Детей с помощью средств визуализации учат самостоятельно, без помощи нянечки, правильно раскладывать посуду на столах. Сумели приучить быстро переодеваться для прогулки на улице. На этот процесс тратилось по 45 минут, а теперь — 18. Дети почти полчаса высвободили для прогулки. Подобные методы применяются и в школах. Всего же проектов в рамках развития бережливых технологий более 750.
Цифровизация и управление данными позволяют принимать верные решения. В каждом органе власти региона есть отдельное подразделение по этому направлению. Данные собираются в том числе с помощью беспилотников и искусственного интеллекта.
Эти три инструмента власти применяют в любой деятельности. Например, так контролируются более 700 строящихся объектов. По каждому из них есть визуализация информации. Благодаря этому не нужно ездить по всему острову и смотреть, что происходит на каждой стройке.
Один из ярких примеров применения эффективного управления — это чистота в Южно-Сахалинске. Два года назад в городе начали оптимизацию уборки. В течение двух месяцев изучали, как происходит процесс. Накопилось большое количество замечаний. Например, дворник, работая метлой, забывает пройти какие-то участки. А с неубранной зоны пыль вскоре перемещается на чистую территорию. Выяснилось также, что водители дорожных пылесосов порой забывают включить нужные кнопки — скажем, полива. А многие даже не знали, что это нужно делать. В итоге появился единый комплексный летний стандарт по уборке города — первый в России. Его перенимают уже пять регионов. Благодаря специальным датчикам, контролирующим пыль, удалось выяснить, что ее количество уменьшилось в пять раз.
Среди других примеров — Единая карта сахалинца, доступная по цене рыба, о наличии которой в конкретных точках продажи можно узнать онлайн, оптимизированные системы поставки угля домовладельцам и процесса газификации.
«РГ» / Юлия Хоменко.