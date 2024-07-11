Как на Сахалине ускорили стройку в два раза

Один из ярких примеров применения эффективного управления — это чистота в Южно-Сахалинске. Два года назад в городе начали оптимизацию уборки. В течение двух месяцев изучали, как происходит процесс. Накопилось большое количество замечаний. Например, дворник, работая метлой, забывает пройти какие-то участки. А с неубранной зоны пыль вскоре перемещается на чистую территорию. Выяснилось также, что водители дорожных пылесосов порой забывают включить нужные кнопки — скажем, полива. А многие даже не знали, что это нужно делать. В итоге появился единый комплексный летний стандарт по уборке города — первый в России. Его перенимают уже пять регионов. Благодаря специальным датчикам, контролирующим пыль, удалось выяснить, что ее количество уменьшилось в пять раз.