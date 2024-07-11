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Студентам с детьми бесплатно предоставят жилье

В Госдуме хотят позаботиться о студенческих семьях.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Госдуме задумались о проблемах молодых семей и предлагают решить некоторые из них с помощью нового законопроекта. По задумке депутатов, в университетах и институтах должны создать условия для студентов с детьми.

Семейные студенты с детьми должны иметь приоритет при заселении в общежитие для совместного проживания, при этом комнату им предоставят бесплатно. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты. Также рекомендуется создавать при университетах условия для ухода и присмотра за детьми учащихся. Кроме этого, семейным студентам с детьми и одиноким родителям предлагают назначать дополнительную стипендию.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такие меры помогут поддержать молодые студенческие семьи и позволят им продолжать учебу, несмотря на рождение ребенка. Сейчас таким студентам зачастую приходится брать академический отпуск, чтобы ухаживать за детьми. По задумке депутатов, это должно повысить рождаемость в стране.

закон