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Мужчина выпал из окна и разбился насмерть во Владивостоке

Пострадавший погиб на месте, приехала скорая.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина упал в районе ЖК «Алые паруса» на Эгершельде во Владивостоке. Он скончался моментально, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, мужчина перелетел козырек и упал недалеко от подъезда. На место происшествия вызвали полицейских и карету скорой помощи, медики забрали тело.

Почему погибший упал — неизвестно, все обстоятельства выяснят специалисты. Люди выразили свои соболезнования родственникам и близким пострадавшего в социальных сетях.

Фото погибшего опубликовано в нашем Telegram.

Ранее «КП» писала о полуторагодовалом мальчике, который выпал из окна четвертого этажа. Кроватка мальчика оказалась совсем рядом к окну, которое было открыто.

несчастный случай