Мужчина выпал из окна и разбился насмерть во Владивостоке

Мужчина упал в районе ЖК «Алые паруса» на Эгершельде во Владивостоке. Он скончался моментально, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, мужчина перелетел козырек и упал недалеко от подъезда. На место происшествия вызвали полицейских и карету скорой помощи, медики забрали тело.
Почему погибший упал — неизвестно, все обстоятельства выяснят специалисты. Люди выразили свои соболезнования родственникам и близким пострадавшего в социальных сетях.
Фото погибшего опубликовано в нашем Telegram.
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