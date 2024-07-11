В Омске не стало тренера по карате с большим опытом

«Более 30 лет посвятила педагогической деятельности, в 64 года успешно сдала экзамен на 1 дан», — отмечается в публикации.
Известно, что Наталья Петровна являлась наставником как для юных каратистов, так и для взрослых.
Коллеги охарактеризовали Наталью Голикову как жизнерадостного человека, готового не только постоять за себя, но также помочь и оказать поддержку другим.
Время и место прощания с Натальей Петровной Голиковой пока неизвестны.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким, а также ученикам Натальи Петровны Голиковой.