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В Омске не стало тренера по карате с большим опытом

В минувшую среду, 10 июля 2024 года, на 68-м году жизни не стало тренера-преподавателя Омской региональной общественной организации «Федерация Киокусинкай» Натальи Голиковой, сообщается на официальной странице Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Российская Национальная Федерация Каратэ Киокушинкай».

Источник: Reuters

«Более 30 лет посвятила педагогической деятельности, в 64 года успешно сдала экзамен на 1 дан», — отмечается в публикации.

Известно, что Наталья Петровна являлась наставником как для юных каратистов, так и для взрослых.

Коллеги охарактеризовали Наталью Голикову как жизнерадостного человека, готового не только постоять за себя, но также помочь и оказать поддержку другим.

Время и место прощания с Натальей Петровной Голиковой пока неизвестны.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким, а также ученикам Натальи Петровны Голиковой.