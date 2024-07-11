Виктор Гусев приедет в Красноярск на «НЕБОФЕСТ»

В день фестиваля состоятся финалы этапа Кубка России по точности приземления. Это одна из самых зрелищных дисциплин парашютного спорта. Задача парашютиста — отделившись от самолёта на высоте около 1000−1200 метров, на сразу же раскрытом парашюте приземлиться на специальный мат и попасть пяткой в цель диаметром с двухрублёвую монету. При попадании «в ноль» датчик, установленный на мате, издаст сигнал. Так зрителям и судьям будет понятно, что спортсмен показал самый высокий результат.