Виктор Гусев приедет в Красноярск на «НЕБОФЕСТ»

В рамках праздника пройдут различные активности для гостей, которые представят Федерации и спортивные клубы Красноярска.
В день фестиваля состоятся финалы этапа Кубка России по точности приземления. Это одна из самых зрелищных дисциплин парашютного спорта. Задача парашютиста — отделившись от самолёта на высоте около 1000−1200 метров, на сразу же раскрытом парашюте приземлиться на специальный мат и попасть пяткой в цель диаметром с двухрублёвую монету. При попадании «в ноль» датчик, установленный на мате, издаст сигнал. Так зрителям и судьям будет понятно, что спортсмен показал самый высокий результат.
Как рассказали организаторы, ведущим церемонии награждения будет известный спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.
Кроме того, вечером над «НЕБОФЕСТОМ» пролетят спортсмены-вингсьютеры. Вингсьют — это костюм-крыло, конструкция которого наполняется потоком воздуха, позволяя пилоту управлять своим полётом. На фестивале спортсмены выполнят показательный пролёт с цветными дымами и подсветкой в костюме, что позволит увидеть с земли пролетающих в небе парашютистов.
На «НЕБОФЕСТЕ» любой красноярцев сможет совершить полет над городом.
Также из парашютно-авиационных активностей гостей будут ждать «прыжки» в очках виртуальной реальности, укладка спортивного парашюта и активности в локации аэротрубы SkyFly.
В фестивале примут участие региональные спортивные федерации, спортивные школы и спортклубы по более чем 35 видам спорта. Лапта, киокушин, армрестлинг, фехтование, джиу-джитсу, бокс, кикбоксинг, джампинг фитнес, шахматы, настольный теннис, кёрлинг, футбол, шашки, тяжёлая атлетика, воздушная гимнастика, баскетбол, ушу, самокатный спорт, ГТО — не полный перечень видов спорта, которые будут представлены в спортивной зоне фестиваля.
Вход на фестиваль для гостей совершенно бесплатный.