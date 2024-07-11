Во множестве домов Омска на сутки отключат воду

Так, в четверг, 18 июля 2024 года, сотрудники выполнят ремонтные работы на водопроводе по улице 10 лет Октября, 194 в Центральном округе Омска.
В указанные часы без воды останутся дома по адресам:
— ул. Госплемстанция, 18, 24, 18;
— ул. Дорожная, 18к1, 18к2;
— частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1-й Дорожной;
— СНТ им. Левина, Степные зори, Керамик 3, Испытатель;
— Воинская часть, 489;
— мкр. Загородный, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52;
— мастный сектор по ул. Кедровым, Кленовым, а также садовые товарищества «Строитель», «Загородный» в мкр. Загородный;
— ул. Сибмисовская, ⅓, ¼, 1, 1а, 1Б, 1к1, 1/1, 1/1,9, 9/1, 9/3, 12, 14 (административные здания);
— ул. Краснознаменная, 1а, 2, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 3, 3а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 19, 21, 23/1, 23, 21а, 21б, 21 В, 25, 25к1, 24, 22, 20, 26, 26к1, 26к4, 26/3, 26к2;
— ул. 1-й Квартал 2, 3, 4, 5, 6;
— ул. Завертяева, 1, 1/1, 3, 4, 5, 5к1, 18к3, 18к4, 22/3, 29, 3д, 16, 18/5, 18к1, 18к8, 18к9, 20к1, 23, 23к3, 23к4, 21к2, 21к1, 21, 22а, 22/1, 25, 17, 15, 13к1, 13, 7к5, 7к4, 7к3, 7к2, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 9к5, 9к6, 9к8, 9к9, 31, 18/3а, 18/3г, 28, 22а/1, 26/1, 30, 32, 32к1, 32к3, 34, 34к1, 36;
— ул. Каховская, 3 лит. С, 3/2, 5;
— ул. Каховского, 3, 7;
— коттеджи по ул. Драверта, Ядринцева, Вяткина;
— ул. Ядринцева, 24, 26;
— ул. 21 Амурская, 23а, 2б, 23 В, 21Ак2, 21Ак3, 21Ак4, 21А, 21ак2, 21ак1, 21 В, 21б, 61к3, 69к3, 61к2, 69к2, 61к1, 69к1, 59, 69, 51, 49, 47, 43/2, 41/1, 41/3, 41/2, 73/1, 43, 41, 39, 25к3, 25к4, 25, 25к1, 37, 37к1, 35к1, 35, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 43к3, 46, 46б;
— ул. Успешная, 1а, 1к1, 1к2, 2, 3, 3/1, 4, 5;
— коттеджи по пер. Донецкому 2, 3, 4, 5, 6;
— ул. Донецкая, 11;
— коттеджи по ул. Петровского, Каховская;
— ул. Стороженко, 25К1А, 25к11, 25к9, 25к7, 25к5, 25к3, 25к1, 21к1;
— коттеджи по ул. Комнатова, Полуэктова, Стороженко, Ситникова, Лазаренко, Цукановой, Желтоплясова, Байдукова, Куросанова, Голоскокова;
— ул. 1-й Амурский проезд, 3, 5, 5к1, 3к1, 3к2, 5к2, 5к3, 3к3, 5к4, 1, 7, 9к1, 9, 11;
— ул. 2-й Амурский проезд, 6, 4к3, 4к2, 4к1, 4;
— ул. 3-й Амурский проезд, 1к2, 5, 3, 3к1, 1, 1к1;
— ул. 4-й Амурский проезд, 6к2, 7, 14, 12, 10, 10к1,14к1,14к2,14к3;
— ул. 6-й Амурский проезд, 2,4,6,8,10,18;
— ул. Байдукова, 25;
— СНТ «Связист»;
— пос. Степной: ул. 40 лет Ракетных войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 11/2, 19; частный сектор по ул. Новаторов, Смоленская;
— пос. Большие поля;
— станция «Левобережная» ж/д;
— поселок «Спирановка» — частный сектор по ул. 1-я и 2-я Кожевенная.
Также отмечается, что по ул. Завертяева, 18/8 с 10 часов утра и до окончания работ будет остановлена машина с питьевой водой.