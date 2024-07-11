Экс-министр культуры Хабаровского края перешел в Минспорта России

С 9 июля исполняющим обязанности директора Федерального государственного автономного учреждения «Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» назначен Юрий Ермошкин. Приказ о вступлении в должность подписал министр спорта России Михаил Дегтярев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Минспорта России.