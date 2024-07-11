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Рассказываем, чем порадует погода в Иркутске 11 июля 2024

Грозу и дождь обещает погода в Иркутске 11 июля 2024.

Сейчас в Ричмонде: +31° 7 м/с 66% 753 мм рт. ст. +31°
Источник: Комсомольская правда

Аномальная жара, которая властвовала в областном центре наконец-то сменится прохладой. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают грозу и дождь. Погода в Иркутске 11 июля 2024 порадует дачников осадками, уставшими поливать огород.

Погода в Иркутске 11 июля 2024

— Днем в столице региона облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6−11 м/с, температура +24…+26, — поделились метеорологи.

Пока погода в Иркутске 11 июля 2024 уступила место непогоде, зной в регионе не сдает своих позиций. В северных районах столбик термометра поднимется до +29…+34.

А вот жителям Киренского и Катангского районов следует подготовиться к сильным дождям, в том числе на селеопасных станциях. Ветер будет преобладать северо-западный 5−10 м/с порывы 15−20 м/с.