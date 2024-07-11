Рассказываем, чем порадует погода в Иркутске 11 июля 2024

Аномальная жара, которая властвовала в областном центре наконец-то сменится прохладой. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают грозу и дождь. Погода в Иркутске 11 июля 2024 порадует дачников осадками, уставшими поливать огород.
Погода в Иркутске 11 июля 2024
— Днем в столице региона облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6−11 м/с, температура +24…+26, — поделились метеорологи.
Пока погода в Иркутске 11 июля 2024 уступила место непогоде, зной в регионе не сдает своих позиций. В северных районах столбик термометра поднимется до +29…+34.
А вот жителям Киренского и Катангского районов следует подготовиться к сильным дождям, в том числе на селеопасных станциях. Ветер будет преобладать северо-западный 5−10 м/с порывы 15−20 м/с.