35 выпускников из Иркутска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Напомним, в этом году ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области сдали 89 выпускников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Для сравнения, тогда высший балл смогли получить только 47 одиннадцатиклассников. Троим выпускникам удалось сдать на 100 баллов сразу два предмета.