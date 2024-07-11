35 выпускников из Иркутска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стало известно, сколько одиннадцатиклассников из Иркутска получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. В этом году высший балл по одному из предметов на экзамене получили 35 выпускников столицы Приангарья. 200-балльников среди иркутян в этом году нет.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, больше всего стобалльников в Иркутске оказалось по русскому языку — высший балл получили 13 одиннадцатиклассников. Ещё 8 сдали на 100 баллов литературу, по 6 — профильную математику и химию и по одному — географию и иностранный язык.
Напомним, в этом году ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области сдали 89 выпускников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Для сравнения, тогда высший балл смогли получить только 47 одиннадцатиклассников. Троим выпускникам удалось сдать на 100 баллов сразу два предмета.