Дожди и пекло: на выходные в Омск придёт жара до +32

По данным Обь-Иртышского УГМС сегодня, 11 июля, температура воздуха днём поднимется до +26… +31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
К пятнице, 12 июля, станет ещё жарче — до +32 градусов. При этом по ночам температура будет опускаться до +14… +19 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменных направлений 2−7 метров в секунду, при грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
В субботу, 13 июля, жара сохранится. Ночью в отдельных районах снова будет наблюдаться туман, кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём составит от +27 до +32 градусов.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, жара немного пойдёт на спад на следующей неделе. Ожидается понижение температуры воздуха до +25.