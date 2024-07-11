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Дожди и пекло: на выходные в Омск придёт жара до +32

Местами пройдёт гроза.

Сейчас в Ричмонде: +31° 7 м/с 66% 753 мм рт. ст. +31°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС сегодня, 11 июля, температура воздуха днём поднимется до +26… +31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

К пятнице, 12 июля, станет ещё жарче — до +32 градусов. При этом по ночам температура будет опускаться до +14… +19 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменных направлений 2−7 метров в секунду, при грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В субботу, 13 июля, жара сохранится. Ночью в отдельных районах снова будет наблюдаться туман, кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём составит от +27 до +32 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, жара немного пойдёт на спад на следующей неделе. Ожидается понижение температуры воздуха до +25.