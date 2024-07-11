Дожди и пекло: на выходные в Омск придёт жара до +32

К пятнице, 12 июля, станет ещё жарче — до +32 градусов. При этом по ночам температура будет опускаться до +14… +19 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменных направлений 2−7 метров в секунду, при грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.