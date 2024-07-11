Сделано в России: Кабмин нашел способ довести научные разработки до производства

В Екатеринбурге завершает работу международная выставка «Иннопром» — главная витрина промышленных достижений России. О мерах правительства по внедрению технологий в производство в интервью «РГ» рассказал замглавы министерства экономического развития РФ Максим Колесников.
Есть такой стереотип о России, что у нас страна гениальных изобретателей, но все полезные идеи превращаются в работающие технологии за рубежом. Начиная с лампочки и радио, и заканчивая мобильным телефоном. Поможет ли законопроект Минэкономразвития о технологической политике доводить научные идеи до практического результата?
Максим Колесников: Безусловно, мы рассчитываем, что поможет. Как вы заметили, научные разработки нередко не доходили до производства. Мало изобрести, нужно продумать все нюансы внедрения, чтобы идея заработала на производстве — это совсем непросто.
В «майском» указе президент поставил задачу по ускоренному технологическому развитию страны, а законопроект эту задачу помогает решить. Неотъемлемая часть этой работы — обеспечить полный цикл создания отечественной высокотехнологичной продукции, начиная с научных исследований и разработки технологий до массового производства.
Уже много лет ведь этим правительство занимается в рамках импортозамещения?
Максим Колесников: Импортозамещение — это про условия для создания продукции на территории России. Это важно, и работа на этом направлении продолжается. Сейчас фокус смещается скорее на обеспечение технологической самодостаточности, то есть полного цикла создания продукции в России, включая научные исследования и разработки, кадровое обеспечение, интеллектуальную собственность, а не только производство.
Новые инструменты направим на создание таких моделей взаимодействия, систем управления, проектов, которые позволят существующие научные заделы превратить в конкретные технологии. Именно технологии, необходимые нашей стране для успешного развития по ключевым направлениям. Это позволит не просто проводить исследования и разработки, а гарантировать их внедрение в промышленное производство.
Что это за направления?
Максим Колесников: В первую очередь это направления, которые президент определил в том числе в рамках «майского» указа. Они нужны для самых насущных и критически важных потребностей, в связи с ограничением доступа России к технологиям и высокотехнологичным товарам, например, к станкам, беспилотным системам, химической продукции. А также исходя из необходимости обеспечить будущее развитие «сквозных» технологий. Например, искусственного интеллекта, квантовых вычислений, новых энергетических подходов, робототехники, биотехнологий и других.
Какую именно поддержку получат российские разработчики?
Максим Колесников: Одно из главных препятствий у отечественных разработчиков — это отсутствие квалифицированного заказа со стороны промышленности. Законопроект устанавливает механизмы обеспечения полного цикла разработки, в рамках которого промышленность конкретизирует задачи для технологических компаний, исследователей и разработчиков технологий и оплатит решение таких задач.
Отталкиваясь от этого принципа по поручению президента правительство создает схему реализации капиталоемких проектов стоимостью свыше 10 млрд рублей, по которым будет привлекаться не только государственное, но и частное финансирование.
Это нацпроекты по обеспечению технологического лидерства России по таким ключевым направлениям как новые материалы и химия, средства производства и автоматизации, медицинские технологии, продовольственная безопасность.
При этом в рамках реализации нацпроектов после их утверждения до конца года появятся фиксированные обязательства квалифицированного заказчика, выставляющего конкретные требования к создаваемой продукции и обеспечивающего гарантированный спрос. Он же будет контролировать соблюдение технологических и экономических условий, сроков создания высокотехнологичной продукции, а также основных исполнителей, организовывающих производственный процесс и берущих на себя обязательства по выпуску продукции.
Будет предусмотрена карта технологической кооперации, то есть организационная схема внедрения технологий, в том числе формирования собственных линий разработки. В итоге разработчики технологий получат заказы, обеспеченные долгосрочным спросом.
А бизнес заинтересован в этом участвовать?
Максим Колесников: Да. Например, сейчас уже действует такой инструмент как соглашения между бизнесом и государством по технологическому развитию. С их помощью продолжим развивать новые рынки на базе межотраслевых или, так называемых, «сквозных» технологий.
В рамках таких соглашений государство окажет предпринимателям поддержку в разработке технологий по выбранным перспективным направлениям. Например, в рамках соглашения с крупным федеральным банком активно развиваем искусственный интеллект. Корпорация уже разработала генеративные мегамодели с открытым кодом («Кандинский», версия «ГигаЧат», способная вести диалог). В рамках соглашения по космосу с «Ситрониксом», консорциумом НПК «БАРЛ», компанией «МТ-ЛАБ» и компаниями группы «Газпром» выведены на орбиту 12 космических аппаратов с различной полезной нагрузкой.
Захочет ли бизнес рисковать, ведь научные изыскания не гарантируют практического результата?
Максим Колесников: Создавать что-то новое, чего никто раньше не делал — это действительно рискованно. Для стимулирования развития технологий в законопроекте вводится юридическое определение права на обоснованный риск. Иными словами, мы хотим снизить риски уголовного преследования добросовестных технологических компаний, которые взяли у государства деньги.
Причем их деятельность не будет признаваться неэффективной, если не достигнуты запланированные результаты технологических проектов, но, подчеркиваю, это не означает допущения нецелевого расходования средств. Таким образом у технологических компаний появятся возможности смелее искать и разрабатывать новые решения.
Насколько большой у правительства горизонт планирования?
Максим Колесников: Для достижения национальных целей, поставленных президентом, планы развития технологий по потребностям разных отраслей — в горизонте 10−15 лет.
Соответственно, на этот срок выставляются приоритеты на разработку и внедрение необходимых мер поддержки. Все они будут основаны на реальных потребностях бизнеса и предложениях институтов развития и научного сообщества.
Хочу отметить, что законопроект предусматривает не «веерную» поддержку разработок без определенных целей, а именно формирование долгосрочного спроса и предложения в отношении высокотехнологичной продукции.
В результате мы перейдем к проактивному комплексному технологическому развитию страны.
Часто говорят, что вне мирового рынка современный хай-тек не может развиваться. Вы оставили место для международного сотрудничества?
Максим Колесников: Мы понимаем, что для успешного технологического развития страны важно не только обеспечить внутренний спрос, а создать конкурентоспособную продукцию с экспортным потенциалом на международных рынках. Поэтому организация международного сотрудничества в сфере развития технологий является одним из приоритетов.
Мы закладываем соответствующие показатели эффективности, например, при формировании национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. При всем этом я подчеркну, что наша открытость к международному сотрудничеству и кооперации возможна только при строгом соблюдении национальных интересов России.