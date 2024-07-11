Сделано в России: Кабмин нашел способ довести научные разработки до производства

Максим Колесников: В первую очередь это направления, которые президент определил в том числе в рамках «майского» указа. Они нужны для самых насущных и критически важных потребностей, в связи с ограничением доступа России к технологиям и высокотехнологичным товарам, например, к станкам, беспилотным системам, химической продукции. А также исходя из необходимости обеспечить будущее развитие «сквозных» технологий. Например, искусственного интеллекта, квантовых вычислений, новых энергетических подходов, робототехники, биотехнологий и других.