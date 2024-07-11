Сибирский международный марафон пройдет в Омске в День города, 3 августа. Старт забега состоится на Соборной площади в 8:00.
Для любителей бега и спортсменов будут доступные три дистанции: 3 км (без ограничений по возрасту), 10 км (от 14 лет), 42,195 км (от 18 лет). Ожидается, что участниками марафона станут порядка 6 тыс. человек.
«Трасса марафона претерпела значительные изменения — марафонцам предстоит преодолеть два круга, пробегая исторический центр города, набережные Иртышскую и Тухачевского, обновленный парк Зеленый остров», — отметили в пресс-службе минспорта Омской области.
Регистрация участников продлится до 27 июля на сайте марафона. Для участия необходим медицинский допуск на выбранную дистанцию.